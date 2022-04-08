Удар ракетой по Одесчине убил жителя Березовского района

Украина будет сбивать российские самолеты, летящие в Приднестровье Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины готова уничтожать любые военные самолеты россии, которые попытаются пролететь на территорию непризнанной так называемой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР, оккупированные россией территории Молдовы). ПОДРОБНЕЕ