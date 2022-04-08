Удар ракетой по Одесчине убил жителя Березовского района

В результате ракетного удара, нанесенного российскими нацистами по Одесской области в ночь на 8 апреля 2022 года, погиб житель Березовского района Владимир Хрущ.
Об этом сообщается на Facebook-странице Андреево-Ивановской территориальной громады.
Как сообщается, Владимир Хрущ – уроженец села Исаево. 24 апреля ему могло бы исполниться 27 лет.
«Молодой, амбициозный парень, заботливый сын, любящий брат, папа…»,
– охарактеризовали погибшего в ОТГ.
Напомним, вечером 7 апреля Одесса в очередной раз подверглась ракетному обстрелу.
По официальной информации, враг нанес по Одессе и области удар тремя управляемыми ракетами с территории аннексированного Крыма. Повреждены два здания, есть пострадавшие.
Фото с Facebook-страницы Андреево-Ивановской ОТГ