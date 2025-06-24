Ключевые моменты

Количество погибших в результате атаки на лицей в Белгороде-Днестровском увеличилось до трех;

В больнице умерла 60-летняя работница школьной столовой;

Восемь пострадавших остаются на стационарном лечении.

23 июня российская баллистическая ракета попала в здание лицея в городе Белгород-Днестровский и полностью его разрушила. В момент удара в помещении находились педагоги и подростки. Тела двух погибших обнаружили под завалами.

В тот же день от полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, среди них двое парней 2009 года рождения. Другие раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, отметил Кипер.

Поздно вечером 23 июня над Одессой и областью вновь прогремели взрывы — российские беспилотники атаковали город с Черного моря.









