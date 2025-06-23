Ключевые моменты:

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 23:18. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов с Черного моря

В Одессе и пригородах были слышны взрывы. Предположительно, сработала система ПВО

Жителей призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах

Ночная атака на Одессу: над городом снова взрывы

В ночь на пятницу, 20 июня, российские силы вновь атаковали юг Украины. На этот раз целью удара стала Одесская область. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, с акватории Черного моря были зафиксированы группы вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону региона.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 23:18. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям с предупреждением:

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!»

По данным мониторинговых каналов, российские агрессоры задействовали более двух десятков ударных дронов. Жители города сообщили о громких взрывах в разных районах. По предварительной информации, работала система ПВО. Данные о последствиях атаки уточняются.

Защитники неба и местные власти настоятельно рекомендуют не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до официального сообщения об отмене тревоги.

ОБНОВЛЕНО

Местные паблики сообщают о нескольких пожарах в Одесском районе. Других подробностей пока нет.

Это уже вторая атака на Одесскую область за день. Ранее был нанесён ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском. По последним данным, погибли три человека, восемь сотрудников учебного заведения госпитализированы.

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