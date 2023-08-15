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В Одессе судью Приморского райсуда взяли под стражу и установили размер залога

В Одессе судью Приморского райсуда взяли под стражу и установили размер залога

Сегодня, 15 августа, стало известно, что судья Приморского райсуда Илья Лонский был заключен под стражу и временно отстранен от совершения правосудия. Он подозревается в попытке дать неправомерную выгоду другому судье и завладеть частью неправомерной выгоды путем обмана.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По решению Высшего антикоррупционного суда, судья Лонский был заключен под стражу на 60 дней, с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Поводом для заключения под стражу, по данным следствия, стала взятка в размере двух тысяч долларов от военнослужащего. Подозрение судье сообщили в начале августа.

Напомним, в июле 2023 года Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него 2 250 долларов, принадлежавших ему лично. Судья отметил также, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске.

Но Ранее, 10.08.2023, Высший совет правосудия признал обоснованными доводы руководителя САП и дал согласие на содержание подозреваемого под стражей.

На сегодня действия судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины

Судье может угрожать наказанием в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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