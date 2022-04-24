Удалось ли российским агрессорам снова обстрелять ракетами жилые кварталы Одессы? (видео)

Сегодняшний пасхальный день, 24 апреля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко рассказал, что накануне противник намеревался нанести очередной ракетный удар по жилым кварталам Одессы, но благодаря нашим подразделениям ПВО две ракеты были сбиты.

Кроме того, сообщил глава ОВА, есть успехи украинских вооруженных сил на херсонском направлении: враг несет существенные потери как в личном составе, так и в технике.

Также Марченко поздравил жителей Одесчины с Пасхой и отметил, что в то время, как украинцы борются за свою жизнь и независимость этот день для нас особенно важен, «потому что Воскресение Христова – это победа добра над злом и жизни над смертью».

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