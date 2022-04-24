Над Одессой сбили 2 крылатые ракеты (видео)

Ночь на Пасху, 24 апреля 2022 года, прошла в Одессе под звуки воздушной тревоги. Наши силы противовоздушной обороны уничтожили две крылатые ракеты. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, вражеские ракеты летели в сторону порта Южного.

Кроме того, накануне в сети снова начали массово распространяться фейки – на этот раз о якобы предстоящей химической атаке со стороны Украины.

Спикер ОВА в очередной раз призывает одесситов быть внимательными, придерживаться правил безопасности и правил информационной гигиены и не забывать о правилах общественного порядка, сообщать о подозрительных личностях и предметах.

Христос не вмер! Не вмре і Україна!

Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Сили ППО знищили дві ворожі ракети.

Не зафіксовано грубих порушень комендантської години.

Дотримуйтесь правил безпеки! Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 23 апреля 2022 г.

Фото иллюстративное, Zn.Ua