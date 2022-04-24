Что пожелал одесситам на Пасху мэр Геннадий Труханов (видео)

Как отмечает Труханов, в этом году мы не празднуем Пасху так, как привыкли, но именно сейчас мы, как никогда осознаем глубину и суть этого дня.

«Мир, любовь, доброта к ближнему, милосердие… Сегодня вся Украина объединилась в молитве за мирное украинское небо. Помолимся о том, чтобы жить на свободной земле, растить детей, смело смотреть в будущее. Пусть наши сердца всегда будут открыты друг для друга. И в это тяжелое для нас время мы обязательно будем вместе, единым целым, а значит – непобедимыми»,

– желает одесситам мэр.

Фото: скриншот с видео