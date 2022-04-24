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Что пожелал одесситам на Пасху мэр Геннадий Труханов (видео)

Что пожелал одесситам на Пасху мэр Геннадий Труханов (видео)

Городской голова Одессы Генналий Труханов поздравил горожан со светлым праздником Пасхи. Его видеообращение опубликовала пресс-служба мэрии.

Как отмечает Труханов, в этом году мы не празднуем Пасху так, как привыкли, но именно сейчас мы, как никогда осознаем глубину и суть этого дня.

«Мир, любовь, доброта к ближнему, милосердие… Сегодня вся Украина объединилась в молитве за мирное украинское небо. Помолимся о том, чтобы жить на свободной земле, растить детей, смело смотреть в будущее. Пусть наши сердца всегда будут открыты друг для друга. И в это тяжелое для нас время мы обязательно будем вместе, единым целым, а значит – непобедимыми»,

– желает одесситам мэр.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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