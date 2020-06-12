Новости Одессы и Одесской области

Удачный момент: Одесса присоединится к новому туристическому проекту

Удачный момент: Одесса присоединится к новому туристическому проекту

Власти Каменец-Подольского инициировали новый туристический проект. Его цель — популяризация путешествий по Украине. Власти Одессы уже выразили готовность присоединиться к проекту.

Об этом сообщил заместитель Каменец-Подольского городского головы Вадим Савчук, пишет «Е».

«Мы еще в мае понимали, что в связи с карантинными ограничениями туристические потоки не остановятся, но будут действовать больше в пределах Украины. И для нас как туристического города это очень удачный момент заявить о себе еще больше и громче. Но мы также понимали, что ни финансов, ни времени для промокампании после послаблений карантина у нас не будет. Поэтому мы разработали и направили письма городов-партнеров, которые интересны для туристов, чтобы объединить наши усилия – популяризировать друг друга на своих ресурсах: сайтах, соцсетях, среди туристических операторов », – отметил Савчук.

Кроме Одессы в проекте будет участвовать Харьков, Сумы, Полтава, Ужгород, Луцк, Умань, Дрогобыч, Бердичев, Тульчин, Запорожье, Днепр.

Напомним, в Одессе этим летом ждут особенного наплыва туристов

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