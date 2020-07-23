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Учителя и водители: служба занятости назвала ТОП-10 вакансий в Одесской области

Учителя и водители: служба занятости назвала ТОП-10 вакансий в Одесской области

Одесский областной центр занятости назвал ТОП-10 вакансий в регионе. Всего же официально в Одесской области 2 458 вакансий. Из них 1310 в Одессе. Но средняя зарплата оставляет желать лучшего.

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ТОП-10:

  • Водитель (7000 грн)
  • Учитель средней школы (5300)
  • Медсестра (5300)
  • Подсобный рабочий (5600)
  • Слесарь-ремонтник (7000)
  • Электромонтер (6800)
  • Бухгалтер (7500)
  • Уборщик (4700)
  • Повар (5900)
  • Продавец продтоваров (5200)

По данным начало июня в аналогичном ТОП-10 вакансий от службы занятости работы учителей не было.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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