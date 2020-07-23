Учителя и водители: служба занятости назвала ТОП-10 вакансий в Одесской области

Одесский областной центр занятости назвал ТОП-10 вакансий в регионе. Всего же официально в Одесской области 2 458 вакансий. Из них 1310 в Одессе. Но средняя зарплата оставляет желать лучшего.
ТОП-10:
- Водитель (7000 грн)
- Учитель средней школы (5300)
- Медсестра (5300)
- Подсобный рабочий (5600)
- Слесарь-ремонтник (7000)
- Электромонтер (6800)
- Бухгалтер (7500)
- Уборщик (4700)
- Повар (5900)
- Продавец продтоваров (5200)
По данным начало июня в аналогичном ТОП-10 вакансий от службы занятости работы учителей не было.