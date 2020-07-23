Западня для дельфинов: что нужно знать о поведении и реакциях морских животных?

Недавно несколько дельфинов-афалин с детенышами заплыли в акваторию пляжа на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе. Один из дельфинов с трудом всплывал на поверхность. Сородича подталкивали снизу члены его семьи. Около трех дней млекопитающие не могли преодолеть волнорез. И только после того, как к ним ограничили доступ отдыхающим, сняли поплавки и буйки, животные благополучно ушли в открытое море.

В чем была проблема?

В Украинском научном центре экологии моря предполагают, что афалин так близко к берегу привлекло скопление кефали, на которую они охотятся. В данном месте с обоих боков волнореза идет глиняная полоса, где и «пасется» кефаль.

Семья афалин (4-5 взрослых и двое подростков) зашла в акваторию пляжа на 11 ст.Б.Фонтана ещё три дня назад и один из дельфинов, явно, нездоров. Самый большой член семьи с трудом всплывает на поверхность для дыхания. Его постоянно сопровождает другой, которого периодически сменяет третий. Они подталкивают снизу больного дельфина не давая ему запрокинутся на спину и помогая всплывать. Их не надо кормить, или показывать дорогу, семья целенаправленно выбрала большую защищённую от волн акваторию так как это помогает им экономить силы на круглосуточную поддержку своего больного члена. На наших глазах разворачивается трагедия, которая показывает всю "человечность", интеллект и социальность дельфинов. К сожалению, нашим собратьям по интелекту на Земле от человечества одни беды. Дельфины десятками тысяч!!! ежегодно гибнут в калканьих сетях:(. Их отлавливают и разлучают для использования в живодернях-дельфинариях… Коль уж это семейство афалин попало под нашу опеку, мы должны им помочь! Для этого достаточно просто создать условия тишины (с чем в целом неплохо справляется водолазно-спасательная служба города, спасибо).Это даст шанс больной афалине . Семья уйдет сама, когда один из её членов выздоровеет либо погибнет:(. Вполне возможно, что больной дельфин-это самка которая не может разродится, но коммерсантов из дельфинария Немо я бы к семье на пушечный выстрел не подпускал (наверняка предложат развернуть операцию по "спасению одесситов от диких дельфинов" с целью выловить сетями и подороже продать).P. S. Коновалов со снотворным, сетями, пугалками и т.д. предупреждаю, что дельфины под защитой Зелений лист, ГО, Національний природний парк "Тузлівські лимани", Міжнародна благодійна організація Екологія-Право-Людина, Автомайдан, Animal – SOS – Odessa. Операция Бася WWF-Україна Gepostet von Balinskyy Vladislav am Samstag, 18. Juli 2020

«Попав сюда, животные оказались очень близко к людям и водному транспорту (скутерам и катамаранам). Многие отдыхающие пытались к ним приблизиться. Повышенное внимание спровоцировало стресс и мешало дельфинам спокойно закончить обед и вернуться в открытое море», — сообщили специалисты центра «Дельфины Азовского и Черного морей».

— Один из дельфинов, возможно, был болен, ослаблен, а возможно, его состояние — это следствие стресса, который причинили люди, — объяснила сотрудник Украинского научного центра экологии моря, кандидат биологических наук Карина Вишнякова.

Что делать в таких случаях?

— Если дельфины попали в замк­нутую акваторию, главное — им не мешать. В первую очередь, необходимо ограничить движение водного транспорта и доступ людям, убрать буйки и веревки, чтобы животные успокоились и могли беспрепятственно покинуть акваторию, — рассказала эксперт.

Если дельфины свободно передвигаются по акватории, не выбрасываются на берег, не травмируются, не имеют явных признаков болезни и не запутались в сетях, не следует их «спасать» и приближаться ближе чем на 50 метров.

Внимание человека вызывает стресс и может даже привести к смерти дельфинов. Более того, дельфин — дикий зверь, который в состоянии стресса может травмировать человека.

Если вы увидели, что дельфины попали в беду, то обращайтесь к специалистам сообщества

«Дельфины Азовского и Черного морей» по телефону 095-548-65-53 или оставляйте обращение на сайте Государственной экологической инспекции в Одесской области — od.dei.gov.ua

Справка «Одесской жизни»

23 июля – Всемирный день дельфинов и китов. Был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Однако, сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

В Черном море водятся три вида дельфинов — афалины, белобочки и азовки.

Больше распространены афалины. Их длина— 2-3 метра. Вес — 150-300 кг. Живут 30 и более лет. У них те же болезни, что и у людей. Ученые оценивают численность популяции в 7-9 тысяч особей.

Реже можно увидеть дельфина обыкновенного, или белобочку. Чаще обитает в открытом море. Длина до двух метров, вес — 40-60 кг. Тело иссиня-черное, белое по бокам. Живут 20-30 лет. Белобочки являются чемпионами по плаванию — скорость до 60 км/ч.

Еще одни вид — маленький дельфин-азовка, или азовская морская свинья. Длина — до 1,5 метра, вес — 30 кг. Обитают на мелководье, выдерживают слабосоленую воду. Живут до 15 лет. Эта популяция больше всего пострадала от человека, а потому точно неизвестно, сколько азовок осталось.

Фото: Википедия