Ученые прогнозируют рост случаев коронавируса в Одесской области

В Национальной академии наук спрогнозировали распространение коронавируса в регионах Украины. Наиболее сложная ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях страны.

Как прогнозируют в НАН Украины, больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Напомним, что Одесса и Одесская область с 23 марта находятся в “красной” зоне карантина.