По результатам соревнований дипломы II степени получили Назарий Вращук (10 класс, выступал за 11-й) и Юрий Семенов-Гамаров (10 класс). Третье место заняли Константин Бордиян (9 класс), Дмитрий Лошкарук и Лев Шевченко (8 класс). Один из победителей, Назарий Вращук, также получил приглашение на отборочные сборы кандидатов в сборную Украины для участия в Международной олимпиаде по физике.

Отдельно отмечен вклад преподавателей физики Ришельевского лицея — Андрея Катца, Вадима Манакина и Оксаны Колесниковой, которые подготовили призеров к соревнованиям.Ранее мы сообщали, что одесситов приглашают на масштабный субботник: где и когда