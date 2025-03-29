За результатами змагань дипломи II ступеня отримали Назарій Вращук (10 клас, виступав за 11-й) та Юрій Семенов-Гамаров (10 клас). Третє місце посіли Костянтин Бордіян (9 клас), Дмитро Лошкарук і Лев Шевченко (8 клас). Один із переможців, Назарій Вращук, також отримав запрошення на відбіркові збори кандидатів до збірної України для участі в Міжнародній олімпіаді з фізики.

Окремо відзначено вклад викладачів фізики Рішельєвського ліцею – Андрія Катца, Вадима Манакіна та Оксани Колесникової, які підготували призерів до змагань.

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