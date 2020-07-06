Новости Одессы и Одесской области

В Одессе планируют открыть школы к 1 сентября – названы условия

В Одессе планируют открыть школы к 1 сентября – названы условия

Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что школы города выйдут из дистанционного обучения и откроются для учеников с 1 сентября.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на совещании в мэрии.

По его словам, никаких рекомендаций правительства на этот счет пока нет. Но когда будут – власти Одессы к ним прислушаются.

«Мы дожны выработать свою позицию по этому вопросу. Не исключаю, что решим, несмотря ни на что, с соблюдением мер – дистанции, ношение масок, открыть школы, но с ограничениями. Например, с ограниченным количеством детей в классах. Для этого нужно будет разбить классы на группы», – сказал Труханов.

Ранее сообщалось, что Одесская область не готова к ослаблению карантина.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить