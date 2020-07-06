В Одессе планируют открыть школы к 1 сентября – названы условия

Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что школы города выйдут из дистанционного обучения и откроются для учеников с 1 сентября.

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на совещании в мэрии.

По его словам, никаких рекомендаций правительства на этот счет пока нет. Но когда будут – власти Одессы к ним прислушаются.

«Мы дожны выработать свою позицию по этому вопросу. Не исключаю, что решим, несмотря ни на что, с соблюдением мер – дистанции, ношение масок, открыть школы, но с ограничениями. Например, с ограниченным количеством детей в классах. Для этого нужно будет разбить классы на группы», – сказал Труханов.

Ранее сообщалось, что Одесская область не готова к ослаблению карантина.