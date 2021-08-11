Участок трассы Одесса – Рени закроют для проезда – когда и на сколько

В ночь на четверг, 12 августа, участок трассы государственного значения М-15 Одесса – Рени (182-й км, на Бухарест) на несколько часов закроют для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба компании «Укравтодор», причина – ремонт железнодорожного переезда на этом участке трассы.

Так, с 23:00 часов 11 августа до 4:00 12 августа будет недоступен проезд в районе поворота на Старые Трояны.

Объехать этот участок можно по дороге, проходящей через села Новохолмское и Островное.

Напомним, ранее участок трассы Одесса – Рени закрывали для проезда в конце июля.