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Участок Екатерининской у одесского Привоза: авто спешат, торговля бурлит (фото)

Участок Екатерининской у одесского Привоза: авто спешат, торговля бурлит (фото)

Открытый недавно для проезда квартал одесской улицы Екатерининской между Пантелеймоновской и Новощепным рядом вернулся к своей прежней жизни: он привычно забурлил по полной, ну а торговля здесь и не останавливалась.

Какова же картина на сегодняшний день? Этот активный квартал, который недавно был открыт для проезда, стал еще более сложным в смысле прохода и того же проезда.

По сути, и во время ремонта здесь всегда кипела торговая жизнь, через него проходили на Привоз, ну а теперь вообще все вернулось на круги своя: пройти стало еще сложнее, не говоря уже о проехать.

Народ суетится между активными авто и торговыми рядами. В основном, здесь по обе стороны торгуют цветами и рассадой. Впрочем, не только ими, но и порой самыми неожиданными (вроде как) товарами.

Авто сигналят, люди ругаются, пробегают чуть ли под колесами – все, как обычно. Так же, как и обычно, обычно здесь много мусора.

От Пантелеймоновской, проехав по этому участку Екатерининской, авто поворачивают налево, в сторону Водопроводной и Старосенной площади. На углу с Новощепным рядом еще продолжаются ремонтные работы, трудится техника.

участок у Привоза, маршрутка

Вид с Пантелеймоновской

участок у Привоза, ремонт

На углу с Новощепным рядом

участок у Привоза, Новощепной ряд

Новощепной ряд

Между тем, и сам Новощепной ряд уже «забит» всеми видами транспорта – кроме маршруток и трамваев, ясное дело, до их «запуска» еще далековато. Здесь теперь что-то вроде парковки.

Собственно, и открытый участок Екатрининской тоже полон припаркованными машинами.

участок у Привоза в Одессе
участок у Привоза в Одессе, цветы
участок у Привоза в Одессе, мусор
участок у Привоза, торговля
участок у Привоза, покупатели
участок у Привоза, Ева, торговля
участок у Привоза, дорога
участок у Привоза, дорога2
участок у Привоза, у автостанции

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе начался капитальный ремонт другого оживленно-торгового квартала у Привоза – на участке улицы Преображенской, от Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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