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Новости Одессы и Одесской области

Участки важной автомагистрали одесского региона оснащают солнечными панелями (видео)

Участки важной автомагистрали одесского региона оснащают солнечными панелями (видео)

Автономные системы освещения установят на трассе Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг.

Светодиодные фонари, которые там появятся, будут работать на солнечных батареях. Электропитние обеспечат аккумулятор, контролер заряда и панели.

Системы освещения будут включаться автоматически с наступлением сумерек.

Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области.

По данным ведомства освещение сделает более безопасным дорогу для всех участников движения в районе пешеходных переходов.

В целом на автодороге появится пять автономных солнечных станций.

– с. Первомайское на 38 километре автодороги;

– с. Зориново — на 50 километре;

– с. Калиновка — на 52 километре;

– с. Розовое — на 56 километре;

– с. Красноармейское — на 94 километре.

Фото: облслужба автодорог

Видео: Иа Одессит

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