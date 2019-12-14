Участки важной автомагистрали одесского региона оснащают солнечными панелями (видео)

За несколько недель до официального вступления новых правил передвижения транспорта по улице Ришельевской чиновники и полиция анонсировали открытие полосы для общественного транспорта. До 28 ноября там можно было передвигаться всем видам транспорта. В то же время у соответствующего знака повесили предупреждение. Так, там было указано, что, начиная с 28 ноября, водители личного транспорта будут нести ответственность за выезд на общественную полосу и препятствование движению троллейбусов и маршрутного такси. Наш корреспондент отправился проследить за дорожной ситуацией на данной улице.

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