Участки важной автомагистрали одесского региона оснащают солнечными панелями (видео)

Автономные системы освещения установят на трассе Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг.
Светодиодные фонари, которые там появятся, будут работать на солнечных батареях. Электропитние обеспечат аккумулятор, контролер заряда и панели.
Системы освещения будут включаться автоматически с наступлением сумерек.
Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области.
По данным ведомства освещение сделает более безопасным дорогу для всех участников движения в районе пешеходных переходов.
В целом на автодороге появится пять автономных солнечных станций.
– с. Первомайское на 38 километре автодороги;
– с. Зориново — на 50 километре;
– с. Калиновка — на 52 километре;
– с. Розовое — на 56 километре;
– с. Красноармейское — на 94 километре.
Фото: облслужба автодорог
Видео: Иа Одессит
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