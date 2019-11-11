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Новости Одессы и Одесской области

Пешеходные переходы на дороге Одесса-Рени подсветили солнечными панелями

Пешеходные переходы на дороге Одесса-Рени подсветили солнечными панелями

В Белгород-Днестровском и Саратском районах на пешеходных переходах установили 5️ автономных систем освещения с применением солнечных панелей.

Как сообщает областная Служба автомобильных дорог в Facebook, электропитание светодиодного фонаря обеспечивает автономная солнечная станция. Она состоит  из солнечной панели, аккумулятора и контроллера заряда.

Включение и выключение освещения проходит в автоматическом режиме, в зависимости от внешнего освещения. То есть с наступлением сумерек фонари сами включаются.

🛣Автомобільна дорога М-15 Одеса-Рені (на Бухарест). У Білгород-Дністровському та Саратському районах на пішохідних переходах влаштовано 5️⃣ автономних систем освітлення із застосуванням сонячних панелей. Електроживлення світлодіодного ліхтаря забезпечує автономна сонячна станція, що складається з сонячної панелі, акумулятора і контролера заряду.Вмикання та вимикання освітлення здійснюється в автоматичному режимі, в залежності від зовнішнього освітлення (настанням сутінок).Тепер завдяки автономній системи освітлення пішохідні переходи будуть більш безпечніші для всіх учасників дорожнього руху!

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Mittwoch, 6. November 2019

Теперь благодаря автономной системе освещения пешеходные переходы будут более безопасны для всех участников дорожного движения.

Фото: metronom.news

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