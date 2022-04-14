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Демонтировано: на Думской площади сняли пять табличек российских городов побратимов

Демонтировано: на Думской площади сняли пять табличек российских городов побратимов

На указателе с табличками, на которых указано расстояние до городов побратимов, демонтировали пять табличек с российскими городами побратимами. На их место поместят указатели с имена городов, которые помогают Одессе в тяжелое военное время.

Решение исполкома Одесского горсовета о демонтаже табличек было принято вчера, 13 апреля. И вот, оно уже исполнено. Сегодня, 14 апреля, все пять табличек были демонтированы. Мэр

Одессы Геннадий Труханов назвал данное решение правильным и своевременным.

«Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну»,

– так прокомментировал решение исполкома у себя в Facebook одесский городской голова.

Фото: «Суспільне. Одеса»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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