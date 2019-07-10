Убирать нефтепродукты на пляжах Лиманского района поручат сельсоветам и военкоматам

Такие поручения выдала Лиманская райгосадминистрация на основании рекомендаций Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа.

Сотрудники экоинспекции 7 и 8 июля взяли пробы воды возле пляжей, у которых были обнаружены пятна нефтепродуктов: в прибрежной зоне Фонтанки, Крыжановки и возле Затоки. Исследования показали, что в морской воде допустимые концентрации нефтепродуктов не превышены, сообщает УСИ со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

Специалисты также выдали предписания главе Лиманской РГА, как очистить побережье от загрязнения. А райадминистрация поручила принять меры по очистке пляжей от нефтепродуктов сельским советам и военкомам совместно с руководством пляжей.

Для выяснения источника загрязнения государственные экологи запросили в портах Одессы и Южного информацию обо всех судах, находившихся на внешних рейдах с 5 по 7 июля, а в Гидрометцентре – данные о течениях и направлении ветров в эти дни.

Напомним, загрязнение пляжей в пригородах Одессы нефтепродуктами неизвестного происхождения было выявлено 7 июля.

В одесском городском департаменте экологии заявили, что анализы взятой на пробы воды будет проводить Госэкоинспекция, у которой имеется необходимое оборудование.

Фото: УСИ