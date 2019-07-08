Госэконспекиця выясняет, откуда взялось нефтяное пятно в районе Дофиновки (видео)

Ситуацию на пляжах пригорода прокомментировал директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов.

По его словам, в воскресенье в департамент поступили обращения о выявлении пятна на поверхности моря в районе Дофиновки и соседних пляжей. При выезде, действительно, было зафиксировано “пятно серебристого цвета с видимыми частицами нефтепродуктов”. Определить его размеры специалисты затрудняются.

Были взяты пробы воды, анализ которых будет проводить Крымско-Черноморская экологическая инспекция. В её распоряжении есть необходимое оборудование. Также будет устанавливаться источник загрязнения – судно или предприятие с прилегающей территории.

Поскольку сохраняется угроза того, что пятно достигнет и пляжей города, департамент планирует обратиться за помощью к администрации Одесского порта. Там имеется специализированная техника и препарат “Эконадин”, который нейтрализует нефтеостатки на поверхности воды.

Как сообщала “Одесская жизнь”, накануне пользователи соцсетей жаловались на появившиеся в море и на берегу пятна, похожие на нефтепродукты. Пострадало побережье в районе Крыжановки, Фонтанки, Дофиновки.

Фото: Думская

Видео: пресс-служба Одесского горсовета