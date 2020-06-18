Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемому продлили срок заключения в СИЗО

Суд продлил на 60 суток срок содержания в СИЗО обвиняемому в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко из Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Раздельнянского районного суда.

Следующее слушание по делу пройдет 25 июня, в закрытом режиме.

Напомним, девочка пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Полиция задержала 22-летнего парня, который жил в этом доме. Он признался в убийстве и во время следственного эксперимента воспроизвел свои преступные действия. В тот страшный день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил. Тело спрятал в выгребной яме своего дома.

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