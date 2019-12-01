У рыбного порта близ Одессы нашли двух мертвых дельфинов (фото)

Тушки дельфинов обнаружили оцведцы на пляже в поселке Бурлачья Балка.
Об этом сообщает odessa.online.
Два трупа млекопитающих вынесло на берег волнами. Их нашли в районе местного рыбного порта.
Свидетели предполагают, что их прибило на пляж в шторм.
При этом по неизвестной причине тельца выглядят высушенными.
Напомним, за последний месяц у моря в Одессе нашли уже четыре мертвых дельфина. По одной из версий экологов, они могли запутаться в сетях браконьеров и погибнуть.
Фото: odessa.online
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