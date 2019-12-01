У рыбного порта близ Одессы нашли двух мертвых дельфинов (фото)

Тушки дельфинов обнаружили оцведцы на пляже в поселке Бурлачья Балка.

Об этом сообщает odessa.online.

Два трупа млекопитающих вынесло на берег волнами. Их нашли в районе местного рыбного порта.

Свидетели предполагают, что их прибило на пляж в шторм.

При этом по неизвестной причине тельца выглядят высушенными.

Напомним, за последний месяц у моря в Одессе нашли уже четыре мертвых дельфина. По одной из версий экологов, они могли запутаться в сетях браконьеров и погибнуть.

Фото: odessa.online

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