У роковини подій 2 травня вулиці Одеси патрулюватимуть понад півтори тисячі правоохоронців

У день шостих роковин подій 2 травня безпеку громадян забезпечують понад півтори тисячі правоохоронців, серед яких – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста.

Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства та карантинних вимог.

Нагадаємо, що Постановою Кабінету міністрів України від 11. 03.2020 № 211 (зі змінами) визначений ряд обмежень та заборон, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19. Серед них – заборона проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів.

Також нагадуємо про передбачену ст. 436-1 ККУ кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Важливо пам’ятати, що сьогодні від свідомості кожного залежить не тільки мир і спокій у місті, а й стан епідемічної ситуації в регіоні.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.