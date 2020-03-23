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Новости Одессы и Одесской области

У першу чергу – на роботу: в Одесі громадський транспорт перевели на спеціальний режим роботи

У першу чергу – на роботу: в Одесі громадський транспорт перевели на спеціальний режим роботи

В Одесі міський транспорт переводиться в режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

– Ми хотіли зробити так, щоби без певної шокової терапії упорядкувати пасажироперевезення. Звернулися до людей похилого віку, до пільгових категорій, щоби вони за можливості не користувалися громадським транспортом, так як введені обмеження за кількістю осіб у вагонах (не більше 10 чоловік). На жаль, ця міра і наші звернення залишились без належної уваги. Ми прийняли рішення, що весь громадський транспорт “Одесміськелектротранс”, приватних перевізників переводять роботу у режим спеціального транспорту. У першу чергу транспорт буде перевозити тих людей, які прямують до місця роботи, – зазначив Труханов.

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

Gepostet von Геннадий Труханов am Montag, 23. März 2020

Фото: Odessa.online

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