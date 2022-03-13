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У Одессы достаточно сил противостоять российскому агрессору, – спикер штаба Военной администрации (видео)

У Одессы достаточно сил противостоять российскому агрессору, – спикер штаба Военной администрации (видео)

У Одессы и области достаточно сил и средств для того, чтобы ни один российский оккупант не ступил на нашу землю.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

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Братчук также рассказал, почему сегодня утром в Одессе так долго звучал сигнал воздушной тревоги. По его данным, сигнал был подал из-за того, что вражеские ракеты были нацелены на Яворовский военный полигон на Западной Украине и пролетали через акваторию Черного моря. А корабельная группа в Черном море находится в полной боеготовности, возможно нанесение ракетных ударов по территории Украины, добавил спикер штаба Военной администрации, ссылаясь на данные разведки.

В то же время Братчук подчеркнул, что наши силы противовоздушной обороны действуют эффективно, и на сегодня врага удается сдерживать, в том числе благодаря действиям наших соседей из Николаева и другие регионов, и заверил, что поддаваться панике не стоит.

 

🔴 Одеса, вечірнє зведення, 13.03.22 р.

Відповідаю, чому зранку та вночі так довго лунали сигнали повітряної тривоги.

Віримо у наші ППО!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 13 марта 2022 г.

 

Как сообщалось ранее, утром 13 марта российские агрессоры нанесли авиаудары по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Погибли 35 человек и еще 134 человека были ранены.

Также стало известно, что сегодня российские войска обстреляли жилые районы Николаева и разбомбили здание школы. Погибли 9 мирных жителей.

Иллюстративное фото Макса Левина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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