У Одессы достаточно сил противостоять российскому агрессору, – спикер штаба Военной администрации (видео)

У Одессы и области достаточно сил и средств для того, чтобы ни один российский оккупант не ступил на нашу землю.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук.
Братчук также рассказал, почему сегодня утром в Одессе так долго звучал сигнал воздушной тревоги. По его данным, сигнал был подал из-за того, что вражеские ракеты были нацелены на Яворовский военный полигон на Западной Украине и пролетали через акваторию Черного моря. А корабельная группа в Черном море находится в полной боеготовности, возможно нанесение ракетных ударов по территории Украины, добавил спикер штаба Военной администрации, ссылаясь на данные разведки.
В то же время Братчук подчеркнул, что наши силы противовоздушной обороны действуют эффективно, и на сегодня врага удается сдерживать, в том числе благодаря действиям наших соседей из Николаева и другие регионов, и заверил, что поддаваться панике не стоит.
🔴 Одеса, вечірнє зведення, 13.03.22 р.
Відповідаю, чому зранку та вночі так довго лунали сигнали повітряної тривоги.
Віримо у наші ППО!
🇺🇦
Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 13 марта 2022 г.
Как сообщалось ранее, утром 13 марта российские агрессоры нанесли авиаудары по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Погибли 35 человек и еще 134 человека были ранены.
Также стало известно, что сегодня российские войска обстреляли жилые районы Николаева и разбомбили здание школы. Погибли 9 мирных жителей.
Иллюстративное фото Макса Левина