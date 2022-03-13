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Сегодня утром ракетному обстрелу подвергся Львов: десятки погибших и раненых

Сегодня утром ракетному обстрелу подвергся Львов: десятки погибших и раненых

Российские агрессоры утром 13 марта нанесли авиаудары по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Погибли 35 человек, травмы получили 134 человека.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Среди погибших и раненых есть не только военные, но и гражданские.

По словам Максима Козицкого, ракеты были выпушены с самолетов, находящихся на территории России в районе Саратова.

Российские агрессоры запустили, по предварительным данным, более 30 ракет класса «воздух-земля». Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество ракет было сбито.

Сейчас 57 человек находятся в больницах. По состоянию на 10 часов утра в местах попадания ракет тушили пожар и разбирали обломки.

Насчитано около 25 точек поражения, которые уже обследованы военными и государственной службой чрезвычайных ситуаций.

Также глава ОВА Максим Козицкий призвал блогеров и активных пользователей Интернета не публиковать и не показывать разрушения.

По его словам, «для кого-то эта информация нужна, а для кого-то — разведданные».

Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как «Яворовский военный полигон» — военный полигон на западе Украины, расположен в 30 км к северо-западу от Львова в Яворовском районе. Начиная с 1995 года на территории полигона проходили международные учения «Щит мира» в рамках программы «Партнерство ради мира», проводимых совместно Украиной и НАТО.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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