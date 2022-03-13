Российские войска обстреляли жилые районы Николаева: погибли 9 человек

В результате обстрела 13 марта российскими агрессорами соседнего с Одессой Николаева, там погибли 9 мирных жителей. Чуть позже оккупанты разбомбили здание школы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр описал тактику врага: противник подходит на расстояние 30-50 км, начинает обстрел из ГРАДов и кассетными снарядами. В этом случае, по его словам, «никакая воздушная тревога не сработает, пока не упадут первые снаряды».

Пострадал Северный район города. Сразу погибло 9 человек, 7 попали в реанимаци. Александр Сенкевич сообщил, что это преимущественно пожилые люди, которые стояли в очереди к банкомату и перед магазином АТБ.

Также обстрелом была уничтожена электроподстанция, перебиты высоковольтные линии.

Сейчас в Николаеве действует единственный гуманитарный коридор — в направлении Одессы. Другие направления — на Херсон, Баштанку и Кропивницкий контролирует противник.