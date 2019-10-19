В Одессе ради спасения дачи Анатра устроили благотворительный обед в стиле ушедшей эпохи (фото)

Как обычно говорят в таких случаях: спасаем всем миром. Дача Анатра, теперь все чаще и чаще именуемая «Замком монстров», преподнесенная в дар БФ «Корпорация монстров», стала местом проведения не только субботников. Теперь в ней прошел и благотворительный обед. Настоящий. В лучших традициях.

И это тот случай, когда надо видеть: старая дача словно погрузилась в иное измерение. Время повернулось вспять: гостей-меценатов встречали городовой, одесский дворник с бляхой, и одесситка из «раньших времен». Впрочем, дворник и дама не просто создавали необходимый антураж, они (а это краеведы, историки, экскурсоводы из турагентства «Тудой-сюдой» Александр Бабич и Анна Куприй) рассказывали гостям совершенно удивительные вещи «за Одессу старых времен»…

Впрочем, сколько же всего происходило на этом обеде: и выступление реставратора Замка Монстров Анатоля Изотова, и воспоминания о старой Молдаванке, и песни, и просто теплые слова с надеждой на скорое восстановление дачи Анатра, на что и собирались средства на этом обеде. Она требует так много… Но оно того стоит!

Были вкусности и большие кулинарные сюрпризы, аукционы и подарки. А еще та атмосфера, когда чувствуешь себя, как дома, среди близких друзей, где каждый друг друга понимает и хорошо знает.

Кто-то рисовал, усевшись на подушке или пеньке, кто-то фотографировал этот удивительный уголок Одессы… Главным же было то, что, оказывается, далекие страницы одесского меценатства словно оживают, даря надежду на реализацию слогана уже из дня сегодняшнего: «все у них получится».

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