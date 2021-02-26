У одесского супермаркета появились камеры хранения собак (фото)

Возле одного из одесских супермаркетов появилось немного странное новшество: контейнеры для «хранения» четвероногих питомцев покупателей.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», «камеры хранения» собак установили перед входом в один из магазинов на Совиньоне.

Владельцам собак предлагают запереть своих четвероногих на замок с кодом 0000, «чтобы питомец не мог выбежать самостоятельно». Однако при этом в «инструкции» (кстати, написанной с множественными ошибками) сказано, что за поведение и «сохранность» животных ответственны сами хозяева.

«А вы бы оставили свою собаку в таком «паркинге»? – интересуется автор публикации.

Фото: УСИ