У одесского лагеря «Антарктика» возобновилась стройка с сомнительной законностью

Земельный участок по адресу Дача Ковалевского, 91 отдали в аренду. Теперь на территории бывшего одесского лагеря «Антарктика» вырастет высотка, причем не одна. Недавно местные жители стали замечать строительную технику вблизи этого лагеря.

О присутствии строителей сообщила «Украинская служба информации», ссылаясь на информацию от местных жителей.

Так, на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Антарктика» начали возводить дом и выставлять на продажу квартиры. Хотя по плану там должны были возводить отельный комплекс, а не жилой дом. На днях местные жители запечатлели бетономешалки, которые подъезжали к лагерю.

Напомним, в марте прошлого года там вырубили 120-150 деревьев. Чиновники возмущались, ущерб для города оценили в 385 тысяч гривен. Однако, по их же разрешению, начали готовить земельную документацию на строительство двух 7-этажных зданий.

Судя по фотографиям проекта, выглядит комплекс довольно масштабно, ведь площадь застройки составляет 2,4 га. Несмотря на такую площадь, здания появятся возле склона. По предварительной информации, это будет отельный комплекс. Занялся стройкой Владимир Могильников – бывший владелец строений лагеря.

Фото: dumskaya.net

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