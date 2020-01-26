fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У одесского лагеря «Антарктика» возобновилась стройка с сомнительной законностью

У одесского лагеря «Антарктика» возобновилась стройка с сомнительной законностью

Земельный участок по адресу Дача Ковалевского, 91 отдали в аренду. Теперь на территории бывшего одесского лагеря «Антарктика» вырастет высотка, причем не одна. Недавно местные жители стали замечать строительную технику вблизи этого лагеря.

О присутствии строителей сообщила «Украинская служба информации», ссылаясь на информацию от местных жителей.

Так, на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Антарктика» начали возводить дом и выставлять на продажу квартиры. Хотя по плану там должны были возводить отельный комплекс, а не жилой дом. На днях местные жители запечатлели бетономешалки, которые подъезжали к лагерю.

Напомним, в марте прошлого года там вырубили 120-150 деревьев. Чиновники возмущались, ущерб для города оценили в 385 тысяч гривен. Однако, по их же разрешению, начали готовить земельную документацию на строительство двух 7-этажных зданий.

Судя по фотографиям проекта, выглядит комплекс довольно масштабно, ведь площадь застройки составляет 2,4 га. Несмотря на такую площадь, здания появятся возле склона. По предварительной информации, это будет отельный комплекс. Занялся стройкой Владимир Могильников – бывший владелец строений лагеря.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить