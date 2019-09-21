На месте бывшего детского лагеря в Одессе хотят построить отель

Территорию бывшего одесского лагеря «Антарктика» передали в аренду. Там намечается строительство отельного комплекса. Строить собрались около склона.

Земельный участок по адресу Дача Ковалевского, 91 отдали бывшему владельцу строений «Антарктики» Валентину Могильникову.

Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета.

Во время сессии депутаты одобрили разработку земельной документации на Даче Ковалевского. Площадь территории – 2,4 га. На этом месте ранее был детский оздоровительный лагерь «Антарктика».

В марте этого года там вырубили 120-150 деревьев. Чиновники возмущались, ущерб для города оценили в 385 тысяч гривен. Однако, по их же разрешению сейчас готовится земельная документация на строительство двух 7-этажных зданий. По предварительной информации, это будет отельный комплекс.

Фото: автора, Fаcebook Алексея Костржицкого