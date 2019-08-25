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Новости Одессы и Одесской области

У одесского Дюка всем миром писали диктант на украинском языке (фото)

У одесского Дюка всем миром писали диктант на украинском языке (фото)

В целом к акции присоединилось 293 человека. Самому старшему участнику – 84 года.

Массовый диктант стал знаменательным событием третьего дня “Вышиванкового фестиваля” в Одессе. Желающие посостязаться в знании украинского языка разместились в импровизированном классе под открытым небом возле Дюка. Перед стартом собравшиеся исполнили гимн Украины.

Участники регистрировались заранее, но при наличии свободных мест могли присоединиться на месте. На мероприятие пришли семьями, парами, компаниями друзей. Самому младшему участнику диктанта исполнилось 9 лет, самому старшему — 84 года. В целом 293 человека проверили знание украинского языка.

Спикером на нынешнем массовом диктанте стал современный украинский писатель Любко Дереш. Его произведения переведены на несколько европейских языков: немецкий, польский, сербский. А роман “Культ”, написанный им в 16 лет, был издан даже на французском. Основной жанр, в котором пишет автор — молодежный постмодернизм.

Победители диктанта будут известны уже завтра. Их наградят презентами от партнеров фестиваля: в частности, портативными акустическими системами и универсальными мобильными батареями.

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Надежда Новашицкая
Надежда Новашицкая
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ПРОФИЛЬ

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