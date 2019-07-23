У Одеському дельфінарії народилося дитинча дельфіна

Малюк почувається добре, а його матері дали «відпустку» на рік.

Мама та дитинча почуваються добре, новонароджений не відпливає від мами далеко, повідомляє ТСН.

Як розповідають у дельфінарії, малюк веселий та має гарний апетит.

Стать дельфіна ще невідома, поки що ветеринари доглядають за дитинчам лише здалеку, аби не нервувати матір. Тому ім’я йому ще не придумали.

Відтепер впродовж року малюк буде під опікою його матері, у дельфінарії їй дали річну «добро».

– Кожен рік народження дельфіна – це велика подія. Ми починаємо йому вигадувати ім’я, оголошуємо конкурси на кращу пропозицію імені, щодня робимо нові фото та відео з малятком. Ми цінуємо такі події, – розповів директор з розвитку мережі дельфінаріумів Фазіль Аскєров.

Фото: скрін відео ТСН