У новому законопроєкті затримку пенсій, зарплат чи стипендій Кабмін планує компенсовувати

Про це йдеться у законопроєкті №2814 “Про внесення змін до статті 2 закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”.

У пояснювальній записці зазначається, що згідно з висновком антикорупційної експертизи закон “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їхньої виплати”, містить положення, що призводять або які можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень (корупціогенний фактор), а саме нечіткість встановленої адміністративної процедури прийняття управлінських рішень.

Відповідно до закону, сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу.

Фото: Дебет-Кредит

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