У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 4 ноября

В понедельник, 4 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим часть улиц останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-3 линии 6-й ст. Люстдорфской дор.,
- Ак.Королева, 29-37,
- Абрикосовая, 4-105,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-195,
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
- Фонтанская дор, 106/к.37,40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Левитана, 30-67,
- Люстдорфская дор., 144-170,
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32,
- Академика Вернадского (Тульскую), 23-31,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Вторая /Черноморка/, 18б, 20,
- М.Троицкого, 3б,
- Симоненко, 2а.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Третья, 25а,б,в,
- С.Ядова, 16а,б,в,
- Черноморского Казачества, 1, 2,
- Романтиков, 25.
Работы до 19.00:
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Керченская, 8-131,
- Котлеевская (Ломоносова), 13-58,
- Мариупольская (Ростовская), 1-19,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59,
- с 4-й по 12-ю,
- с 36-й по 55-ю линию на ж/м,
- Песочная, 1-172,
- пер. Песочный, 1-4,
- Вишневая, 1-43,
- пер. Вишневый, 2-14,
- Луцкая, 1-135,
- Трусовская (Дальневосточная), 20-60,
- Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52,
- Мациевская, 41-60,
- Рельефная, 1-35,
- Мицкевича, 1-35,
- Грушева (Демьянова), 1-13,
- Яблочная, 1-4,
- Ракетная, 1-18,
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48,
- пер. 2й Полевой, 5,
- Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б,
- Нерубайская, 29-42,
- С.Хорошенко, 23а,
- Слободская, 43-68,
- Раздольная, 31-69,
- Степная, 1-14,
- Симферопольская, 1-24,
- Победы, 1-45,
- Ветрогонова, 32-44.
Работы до 20.00:
- Конноармейская, 2-57,
- Бухмутская (Курская),
- Мелитопольская, 1-58,
- Серогодского, 1-73,
- Капитан Кузнецова, 71-102,
- Луценко, 38-56,
- Шептицкого, 4-93,
- Жолио Кюри, 1-26,
- Победы, 47-87,
- Центральная, 2-38,
- Л. Украинки, 1-28,
- пер. 2й Керченский, 1-15,
- 1-я Сортировочная, 34-44,
- Лузановская, 5-6,57-104,
- Николаевская дор, 289-295,
- Соляная, 1-85,
- Красная, 5-15.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 3-74,
- Косяченко, 1-54,
- пер. Цветочный, 10,
- С.Рихтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овидиопольская дор, 3/1,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1й, 2й Сиреневый,
- переулок Сиреневый, 2/2,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Гранатная, 1-25,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7,
- Бажана, 1-20,
- И.Прибика (Минская), 7-49,
- пер. Мостовой, 1-4,
- Апрельская, 1-33,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 1-19,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- пер. Короткий, 2-4,
- Текстильщиков, 1-14,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- Листа Ференца (Елина),
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- Тенистая, 9/12,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27,
- переулок Туристский, 2-12.