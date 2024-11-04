Новости Одессы и Одесской области

У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 4 ноября

У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 4 ноября

В понедельник, 4 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим часть улиц останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-3 линии 6-й ст. Люстдорфской дор.,
  • Ак.Королева, 29-37,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-195,
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 197,
  • Фонтанская дор, 106/к.37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Левитана, 30-67,
  • Люстдорфская дор., 144-170,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32,
  • Академика Вернадского (Тульскую), 23-31,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Вторая /Черноморка/, 18б, 20,
  • М.Троицкого, 3б,
  • Симоненко, 2а.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • Третья, 25а,б,в,
  • С.Ядова, 16а,б,в,
  • Черноморского Казачества, 1, 2,
  • Романтиков, 25.

Работы до 19.00:

  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Керченская, 8-131,
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-58,
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59,
  • с 4-й по 12-ю,
  • с 36-й по 55-ю линию на ж/м,
  • Песочная, 1-172,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • Вишневая, 1-43,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • Луцкая, 1-135,
  • Трусовская (Дальневосточная), 20-60,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52,
  • Мациевская, 41-60,
  • Рельефная, 1-35,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Грушева (Демьянова), 1-13,
  • Яблочная, 1-4,
  • Ракетная, 1-18,
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48,
  • пер. 2й Полевой, 5,
  • Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б,
  • Нерубайская, 29-42,
  • С.Хорошенко, 23а,
  • Слободская, 43-68,
  • Раздольная, 31-69,
  • Степная, 1-14,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Победы, 1-45,
  • Ветрогонова, 32-44.

Работы до 20.00:

  • Конноармейская, 2-57,
  • Бухмутская (Курская),
  • Мелитопольская, 1-58,
  • Серогодского, 1-73,
  • Капитан Кузнецова, 71-102,
  • Луценко, 38-56,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Жолио Кюри, 1-26,
  • Победы, 47-87,
  • Центральная, 2-38,
  • Л. Украинки, 1-28,
  • пер. 2й Керченский, 1-15,
  • 1-я Сортировочная, 34-44,
  • Лузановская, 5-6,57-104,
  • Николаевская дор, 289-295,
  • Соляная, 1-85,
  • Красная, 5-15.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 3-74,
  • Косяченко, 1-54,
  • пер. Цветочный, 10,
  • С.Рихтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овидиопольская дор, 3/1,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114, 116,
  • пер. 1й, 2й Сиреневый,
  • переулок Сиреневый, 2/2,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Гранатная, 1-25,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • И.Прибика (Минская), 7-49,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • Апрельская, 1-33,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 1-19,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • Листа Ференца (Елина),
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • Тенистая, 9/12,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27,
  • переулок Туристский, 2-12.

 

 

 

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