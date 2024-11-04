У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 4 листопада

У понеділок, 4 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим частина вулиць залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- 1-3 лінії 6-ої ст. Люстдорфської дор.,
- Ак.Корольова, 29-37,
- Абрикосова, 4-105,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Левітана, 30-67,
- Люстдорфська дор., 144-170,
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушка), 1-22, 32,
Академіка Вернадського (Тульську), 23-31,
- Дачна, 4/2, Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Друга /Чорноморка/, 18б, 20,
- М.Троїцького, 3б,
- Симоненка, 2а.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Третя, 25а,б,в,
- С.Ядова, 16а,б,в,
- Чорноморського Козацтва, 1, 2,
- Романтиків, 25.
Роботи до 19.00:
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-131,
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-58,
- Маріупольська (Ростовська), 1-19,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1-59,
- з 4-ї по 12-у,
- з 36-ї по 55-у лінію на ж/м,
- Пісочна, 1-172,
- пров. Пісочний, 1-4,
- Вишнева, 1-43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Луцька, 1-135,
- Трусовська (Далекосхідна), 20-60,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52,
- Мацієвської, 41-60,
- Рельєфна, 1-35,
- Міцкевича, 1-35,
- Грушева (Дем’янова), 1-13,
- Яблучна, 1-4,
- Ракетна, 1-18,
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48,
- пров. 2й Польовий, 5,
- Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б,
- Нерубайська, 29-42,
- С.Хорошенка, 23а,
- Слобідська, 43-68,
- Роздольна, 31-69,
- Степова, 1-14,
- Сімферопольська, 1-24,
- Перемоги, 1-45,
- Вітрогонова, 32-44.
Роботи до 20.00:
- Кінноармійська, 2-57,
- Бухмутська (Курська),
- Мелітопольська, 1-58,
- Серогодського, 1-73,
- Капітан Кузнєцова, 71-102,
- Луценка, 38-56,
- Шептицького, 4-93,
- Жоліо Кюрі, 1-26,
- Перемоги, 47-87,
- Центральна, 2-38,
- Л.Українки, 1-28,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- 1-а Сортувальна, 34-44,
- Лузанівська, 5-6,57-104,
- Миколаївська дор., 289-295,
- Соляна, 1-85,
- Червона, 5-15.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 3-74,
- Косяченка, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- С.Ріхтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овідіопольська дор., 3/1,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- пров. 1й, 2й Бузковий,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Гранатна, 1-25,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 6-63, 79-152,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- Бажана, 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Квітнева, 1-33,
- Сільська, 7-44,
- Туристська, 1-19,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
- пров. Короткий, 2-4,
- Текстильників, 1-14,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- Листа Ференца (Єліна),
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- Тіниста, 9/12,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-27,
- пров. Туристський, 2-12.