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У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 4 листопада

У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 4 листопада

У понеділок, 4 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим частина вулиць залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • 1-3 лінії 6-ої ст. Люстдорфської дор.,
  • Ак.Корольова, 29-37,
  • Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 197,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Левітана, 30-67,
  • Люстдорфська дор., 144-170,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушка), 1-22, 32,
    Академіка Вернадського (Тульську), 23-31,
  • Дачна, 4/2, Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Друга /Чорноморка/, 18б, 20,
  • М.Троїцького, 3б,
  • Симоненка, 2а.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Третя, 25а,б,в,
  • С.Ядова, 16а,б,в,
  • Чорноморського Козацтва, 1, 2,
  • Романтиків, 25.

Роботи до 19.00:

  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-131,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-58,
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19,
  • просп. Князя Володимира Великого  (просп. Добровольського), 1-59,
  • з 4-ї по 12-у,
  • з 36-ї по 55-у лінію на ж/м,
  • Пісочна, 1-172,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • Вишнева, 1-43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Луцька, 1-135,
  • Трусовська (Далекосхідна), 20-60,
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 20-52,
  • Мацієвської, 41-60,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Міцкевича, 1-35,
  • Грушева (Дем’янова), 1-13,
  • Яблучна, 1-4,
  • Ракетна, 1-18,
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34-48,
  • пров. 2й Польовий, 5,
  • Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б,
  • Нерубайська, 29-42,
  • С.Хорошенка, 23а,
  • Слобідська, 43-68,
  • Роздольна, 31-69,
  • Степова, 1-14,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Перемоги, 1-45,
  • Вітрогонова, 32-44.

Роботи до 20.00:

  • Кінноармійська, 2-57,
  • Бухмутська (Курська),
  • Мелітопольська, 1-58,
  • Серогодського, 1-73,
  • Капітан Кузнєцова, 71-102,
  • Луценка, 38-56,
  • Шептицького, 4-93,
  • Жоліо Кюрі, 1-26,
  • Перемоги, 47-87,
  • Центральна, 2-38,
  • Л.Українки, 1-28,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • 1-а Сортувальна, 34-44,
  • Лузанівська, 5-6,57-104,
  • Миколаївська дор., 289-295,
  • Соляна, 1-85,
  • Червона, 5-15.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 3-74,
  • Косяченка, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • С.Ріхтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овідіопольська дор., 3/1,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114, 116,
  • пров. 1й, 2й Бузковий,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Гранатна, 1-25,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 6-63, 79-152,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Квітнева, 1-33,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська, 1-19,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Текстильників, 1-14,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • Листа Ференца (Єліна),
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • Тіниста, 9/12,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-27,
  • пров. Туристський, 2-12.
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