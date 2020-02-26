У мэра Одессы появился новый заместитель: что о нем известно

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

Теперь у мэра Одессы Геннадия Труханова семь заместителей. Один из них – первый заместитель Анатолий Орловский и шесть заместителей.

Сергею Подгайному 43 года. Он родился в 1977 году в городе Каневе. Имеет высшее образование по специальности теплогазоснабжение и вентиляция.

С мая 2005 по февраль 2009 занимал должность начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета. Затем был назначен председателем Приморской райадминистрации Одессы.

В 2011 году назначен на должность начальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета.

В 2012 году был заместителем мэра Алексея Костусева.

С 2014 по 2015 год возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Сергей Подгайный проживает с Натальей Гончар, хотя брак между ними не зарегистрирован, а также с двумя дочерьми.

Согласно декларации, Подгайный владеет квартирой в Одессе площадью 56 кв. м. У Натальи Гончар – две квартиры в Одессе (132 и 70 кв м). У Подгайного также есть недостроенная квартира площадью 40 кв. м. в Одессе.

Среди ценных вещей он указал часы Ulysse Nardin. В 2019 году Подгайный купил LEXUS ES350 (2012 года) за 200 тыс. грн. У Натальи Гончар есть BMW 18D и BMW X5.

Подгайный задекларировал изобретение – “Состав для химического закрепления грунтов”. Оно было сделано в 2015 году, а новому заму мэра принадлежит 25% этого изобретения.

Сергей Подгайный заработал в прошлом году 68 тысяч гривен и, к тому же, ему выплатили 27 тысяч долгов по зарплате. Еще 1 миллион 339 тысяч гривен новый заммэра выручил от продажи движимого имущества и 72 тысячи 226 гривен – в качестве процентов от банковских вкладов.

В банках Сергей Подгайный в общем хранит 689 тысяч гривен. Наталья Гончар хранит в банках 214,3 тысяч гривен и 46 тысяч долларов.

Наличными он хранит 490 тысяч гривен и 25 тысяч долларов, а его гражданская жена – 30 тысяч долларов и 230 тысяч гривен.

Фото: Таймер

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!