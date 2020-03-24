У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли та як використовувати медичні маски

У Міністерстві охорони здоров’я України оприлюднили рекомендації з використання медичних масок.
Про це розповідає пресслужба МОЗ у Facebook.
Коли та як необхідно використовувати медичні маски:
- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
- якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
Як правильно користуватися медичною маскою:
- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
- не торкайтеся маски під час її носіння;
- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
- якщо маска стане вологою, замініть її новою;
- не використовуйте маску повторно.
Як правильно зняти маску:
- обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
- негайно викиньте у закритий контейнер;
- ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.
Фото: ukranews.com
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