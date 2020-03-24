У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли та як використовувати медичні маски

З початку карантину кіберполіцейські видалили з мережі близько 80 фейків про коронавірус Поліцейські постійно виявляють у мережі Інтернет інформацію щодо пандемії коронавірусу. До сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії під час купівлі засобів індивідуального захисту. ПОДРОБНЕЕ

Зеленский призвал проводить церковные богослужения онлайн Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса. ПОДРОБНЕЕ