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Новости Одессы и Одесской области

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли та як використовувати медичні маски

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, коли та як використовувати медичні маски

У Міністерстві охорони здоров’я України оприлюднили рекомендації з використання медичних масок.

Про це розповідає пресслужба МОЗ у Facebook.

Коли та як необхідно використовувати медичні маски:

  • здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
  • якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
  • маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
  • якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

Як правильно користуватися медичною маскою:

  • перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
  • покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
  • не торкайтеся маски під час її носіння;
  • якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
  • якщо маска стане вологою, замініть її новою;
  • не використовуйте маску повторно.

Як правильно зняти маску:

  • обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
  • негайно викиньте у закритий контейнер;
  • ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.

Фото: ukranews.com

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