У мережі з’явилися вражаючі знімки шторму під час заходу сонця в Одесі (фото)

Сьогодні, 10 жовтня, Лоліта Клочкова опублікувала вражаючі фото шторму під час заходу сонця в Одесі у Facebook.

– Шторм закатный, – зазначила жінка у дописі, додавши 7 мальовничих фото.

Шторм під час заходу сонця в Одесі. Шторм під час заходу сонця в Одесі. Шторм під час заходу сонця в Одесі. Шторм під час заходу сонця в Одесі. Шторм під час заходу сонця в Одесі. Шторм під час заходу сонця в Одесі.

Також днем раніше були опубліковані й фото величезних хвиль у Чорному морі, які б’ються об пірс:

Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі. Вражаючі фото шторму в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно одеський фотограф показав дивовижні знімки світанку на Воронцовській колонаді.

Фото: Лоліта Клочкова