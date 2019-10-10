У мережі з’явилися вражаючі знімки шторму під час заходу сонця в Одесі (фото)

Сьогодні, 10 жовтня, Лоліта Клочкова опублікувала вражаючі фото шторму під час заходу сонця в Одесі у Facebook.
– Шторм закатный, – зазначила жінка у дописі, додавши 7 мальовничих фото.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Шторм під час заходу сонця в Одесі.
Також днем раніше були опубліковані й фото величезних хвиль у Чорному морі, які б’ються об пірс:
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Вражаючі фото шторму в Одесі.
Нагадаємо, нещодавно одеський фотограф показав дивовижні знімки світанку на Воронцовській колонаді.
Фото: Лоліта Клочкова
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