У кого сегодня именины?

Сегодня, 10 сентября, день ангела отмечают Александры, Алексеи, Денисы и Павлы.

Александр — имя древнегреческого происхождения и означает «защищать» и «мужчина».

Имя Алексей образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».

У имени Денис также древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

Имя Павел происходит от латинского слова «паулюс», которое переводится как «малый», «небольшой». Оно стало популярным среди христиан благодаря апостолу Павлу. У имени есть женский аналог — Павла.