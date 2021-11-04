У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Сегодня, 4 ноября, день ангела отмечают Иван, Александр, Анна, Денис и Константин.

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».

Имя Александр появилось в Древней Греции и означает «защищать», «мужчина».

У имени Анна еврейское происхождение и переводится и иврита как «благая, благосклонная». Мужской аналог имени — Ханан.

Константин — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «постоянный, стойкий».

У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

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