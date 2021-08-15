У кого сегодня день ангела по православному календарю?

Сегодня, 15 августа, день ангела отмечают Романы, Степаны, Кириллы и Федоры.

Имя Роман происходит от латинского слова «романус», что означает «римлянин», «римский».

Федор — имя греческого происхождения, означает «дарованный Богом», «Божий дар».

Имя Степан появилось в Древней Греции и произошло от слова «стефанос», что означает «венок, венец, корона, диадема». Церковнославянская форма, принятая в православии — Стефан. Краткая форма имени — Стёпа.

Кирилл — имя греческого происхождения, которое в переводе означает «господин», «владыка», «хозяин».