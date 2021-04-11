У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 11 апреля, по православному календарю день ангела у Антипа, Ивана, Кирилла, Марка и Якова.

Антип — имя греческого происхождения, означает «упорный».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Кирилл — имя греческого происхождения и переводится как «господин», «владыка», «хозяин».

Марк — древнегреческое имя, образованное от латинского слова «маркус», что означает «молоток». По другой версии – произошло от имени бога Марса.

Яков — библейское еврейское имя, которое переводится «следует по пятам, за кем-то».

Фото: lifestyle.segodnya.ua