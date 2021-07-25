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У кого сегодня день ангела?

У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 25 июля, день ангела отмечают Антоны, Арсений, Вероники и Гавриилы.

Имя Антон произошло от древнеримского родового имени Антоний. По другой версии, у имени древнегреческие корни и означает оно «состязаться», «вступать в бой».

Арсений — имя греческого происхождения, в переводе означает «мужчина», «мужской», «мужественный».

Имя Вероника, вероятно, происходит от имени Береника. Так звали жену правителя эллинистического Египта Птолемея I Сотера. Также это имя встречается в Библии — его носительницей была дочь иудейского царя Ирода Агриппы I. Кроме того, в эпоху становления христианства имя Береника стало отождествляться с двумя безымянными женщинами, упоминаемыми в Евангелии. Одна из них излечилась от кровотечения, прикоснувшись к одежде Иисуса Христа. Вторая отёрла своим платком лицо Иисуса во время его Крестного пути на Голгофу.

Имя Гавриил в переводе с древнееврейского языка означает «моя мощь — Бог», «сила Божия», «помощник Бога», «поддерживающий Бога». Во многих европейских языках это имя произносится как «Габриэль».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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