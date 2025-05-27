Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Магистральная, 76-112,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-103,
- пер. 1-6й Лазурный, 1-14,
- Лещенко, 70-93,
- пер. Проточный, 13,15,
- Аркаса, 47-126,
- Героев Змеиного, 48-131,
- Патриотическая, 45-120.
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Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Бачинского, 1-63,
- Бригадная, 23-55,
- Геллера, 12-26,
- Курбаса, 15-30,
- Музычка, 7-21,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21,
- Ахматовой, 1-20,
- Бурлюка, 8-30,
- Дачная, 5-30,
- Хрустальная, 1,
- пер. 2й Дачный, 1-9,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11,
- Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Лядова, 1-9,
- Дмитриевская, 4-45,
- Левкоева, 1-7,
- Н.- Данченко, 10-16,
- Обильная, 1-35,
- Планетная, 30, 36а,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-7,
- пер. 1й Обильный, 1-15,
- пер. Флотский, 2-5.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 3-я, 4-я Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Чайкова, 2-71,
- Кошица, 1-29,
- Штилевая, 2-87,
- пер. 1-2й Дунаевский, 1-12,
- Южная дор., 1-73,
- Николаевская дор., 65,
- Наклонная,
- Глаубермана,
- Малая Садовая, 1-17,
- Мариупольская, 23-68,
- пер. Квантовый, 3,5,
- Керченская, 27,
- Кишиневская, 24,
- пр. Князя В.Великого, 52.