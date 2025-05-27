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Центральный РЭС

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Работы до 17.00:

  • Магистральная, 76-112,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-103,
  • пер. 1-6й Лазурный, 1-14,
  • Лещенко, 70-93,
  • пер. Проточный, 13,15,
  • Аркаса, 47-126,
  • Героев Змеиного, 48-131,
  • Патриотическая, 45-120. 
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Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Бачинского, 1-63,
  • Бригадная, 23-55,
  • Геллера, 12-26,
  • Курбаса, 15-30,
  • Музычка, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Дачная, 5-30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. 2й Дачный, 1-9,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • Вазовая, 9,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Лядова, 1-9,
  • Дмитриевская, 4-45,
  • Левкоева, 1-7,
  • Н.- Данченко, 10-16,
  • Обильная, 1-35,
  • Планетная, 30, 36а,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-7,
  • пер. 1й Обильный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2-5. 

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 3-я, 4-я Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Чайкова, 2-71,
  • Кошица, 1-29,
  • Штилевая, 2-87,
  • пер. 1-2й Дунаевский, 1-12,
  • Южная дор., 1-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • Наклонная,
  • Глаубермана,
  • Малая Садовая, 1-17,
  • Мариупольская, 23-68,
  • пер. Квантовый, 3,5,
  • Керченская, 27,
  • Кишиневская, 24,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 






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