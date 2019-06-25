Стадион «Черноморец» больше не под арестом, аукцион состоится

Торги по продаже спортивного сооружения назначены на сегодня.

Как сообщила накануне пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, только 10 июня Киевский апелляционный суд снял арест, наложенный на некоторые активы из числа имущества обанкротившегося «Имэксбанка». Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Таким образом была удовлетворена жалоба Фонда и теперь нежилые здания стадиона «Черноморец» больше не обременены судебным решением.

Сегодня должны состояться торги по его продаже.

Как сообщала «Одесская жизнь», стадион хотят продать вместе с правом требования по 40 договорам кредитования, которые были заключены с юридическими лицами. В качестве залога по ним выступают объекты недвижимости.

Нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы, продается единым лотом. Ее общая площадь составляет 80 289 кв. м. Стартовая цена всего этого имущества составляет 3 миллиарда 666 миллионов 251,8 тысяч гривен.

Фото с официального сайта стадиона “Черноморец”