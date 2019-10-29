У Кабміні за 5 років хочуть зробити 24 тисячі кілометрів доріг

У Міністерстві інфраструктури України розраховують в найближчі п’ять років відновити до 24 тисяч кілометрів доріг, у тому числі 5 тисяч кілометрів – починаючи з наступного року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ході виступу на форумі RE:Think Invest in Ukraine в Маріуполі, повідомляє УНІАН.

– Ми продовжимо відновлення до 24 тисяч кілометрів за наступні 5 років. Починаючи з наступного року, ми будемо готові відновити 5 тисяч кілометрів доріг, – сказав міністр.

За його словами, також розглядаються проекти концесії доріг і вже ведуться відповідні переговори зі Світовим банком.

Зокрема, міністр повідомив про обговорення проектів концесії доріг “Львів – Тернопіль”, “Львів – Стрий”, “Львів – Краковець”, “Біла Церква – Київ” та окружної дороги навколо столиці.

Фото: silrada.org