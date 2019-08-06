У Грецькому парку вандали розбили скло ліфта

В Одесі вандали пошкодили скло будівлі, в якій розташовується панорамний ліфт Грецького парку.

Про це повідомили співробітники комунального підприємства «Сервісний центр», які виявили пошкодження під час щоденного обходу.

У Одеській міській раді прохають одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міста і пам’ятати про відповідальність за вчинення протиправних дій.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” розповідала, як захищають культурно-історичні місця у різних країнах.

Фото: ОМР