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У Болгарії привітали об’єднання болгар Одещини в одному районі

У Болгарії привітали об’єднання болгар Одещини в одному районі

МЗС Болгарії привітало об’єднання болгарської громади Одеської області в одному районі.

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Про це у Twitter повідомила міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

– Сьогодні внаслідок адміністративної реформи 74 000 болгар в Україні були об’єднані в один новий адміністративний район з центром у місті Болград! Дякую українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі,- зазначила міністерка.

Нагадаємо, у Болгарії зверталися у МЗС України з проханням об’єднати болгарську общину Одеської області у одному районі. МЗС України висловило протест стосовно звернення Болгарії. Днями уряд оприлюднив мапу розподілу областей України на райони, таким чином, в Одеській області сформувалося 7 районів.

Фото: Єкатерина Захарієва

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