У Болгарії привітали об’єднання болгар Одещини в одному районі

Про це у Twitter повідомила міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

– Сьогодні внаслідок адміністративної реформи 74 000 болгар в Україні були об’єднані в один новий адміністративний район з центром у місті Болград! Дякую українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі,- зазначила міністерка.

Today 74 000 #Bulgarians in #Ukraine have been united in one new administrative district, centered on the city of #Bolgrad, after the administrative reform! My thanks to the Ukrainian government & my friend, foreign minister @DmytroKuleba @MFA_Ukraine pic.twitter.com/PIB7U1KYNd — Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) July 17, 2020

Нагадаємо, у Болгарії зверталися у МЗС України з проханням об’єднати болгарську общину Одеської області у одному районі. МЗС України висловило протест стосовно звернення Болгарії. Днями уряд оприлюднив мапу розподілу областей України на райони, таким чином, в Одеській області сформувалося 7 районів.

Фото: Єкатерина Захарієва